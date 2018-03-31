Жена звезды «Легенды № 17» подала на развод не из-за измен супруга

Юлия Ефременкова, которая сейчас является звездой скандальной телестройки «Дом-2», в прошлом была законной супругой актёра Тимура Ефременкова, сыгравшего главную роль в фильме «Легенда № 17». Недавно девушка решила поведать об истинных причинах их расставания, подчеркнув, что на развод она подала далеко не из-за измен возлюбленного.Со слов бывшей супруги актёра, она неоднократно закрывала глаза на его интрижки на стороне, решив, что у них с мужем ещё есть шанс спасти эти отношения. За восемь лет брака пара так и не завела детей, скорее всего, со слов Юлии Ефременковой, потому, что она не чувствовала стабильности. Выяснилось, что звезда «Легенды № 17» спокойно мог потратить крупную сумму на обычные развлечения.Ефременкова признаётся, что ей было тяжело осознавать жестокую действительность, ведь тогда она понимала, что в любой момент супруг может забрать все сбережения, оставив семью ни с чем. Впрочем, о Тимуре Ефременковом, как человеке, девушка отзывается хорошо. Также у неё нет никаких сомнений, что экс-супруг до сих пор питает к ней нежные чувства.