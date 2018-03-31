АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами «Дома-2» двигаются в одном направлении

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров больше всего запомнились зрителям благодаря их совместной сценке про комбайнеров в Школе актерского мастерства.

Сейчас они находятся за периметром, однако сами того не зная, продолжают работать в тандеме.

Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами «Дома-2» двигаются в одном направлении

Отметим, что вначале планы ребят значительно отличались. Захарьяш, который покинул стены реалити-шоу первым, сделал ставку на криптовалютный бизнес и начал развиваться в нем, а Кучеров ушел за ворота из-за возлюбленной, получившей должность ведущей телестройки.

Причем оказавшись за периметром Кучеров первым делом возобновил свои тренировки, дабы привести свое тело в прежнюю форму. Однако фанатов удивило то, что и Захарьяш решил пойти в тренажерный зал, чтобы подтянуть фигуру к лету.

Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами «Дома-2» двигаются в одном направлении

Более того, по мнению поклонников, возлюбленный Лилии Четрару хоть и начал заниматься позже, но уже обошел своего брата-комбайнера, поскольку начал «сушку», тогда как Сережа только набирает вес.

Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами «Дома-2» двигаются в одном направлении

Но тот факт, что ребята практически одновременно приступили к тренировкам, просто поразил зрителей, а самые внимательные отметили, что Сережи даже занимаются по одинаковой программе.

«Ха-ха! Братья комбайнеры опять идут в ногу», «Как у вас слажено все получается?!», «Парни, вы что сговорились? Вы даже по программам одинаковым занимаетесь, вы в курсе?», - пишут они в соцсетях.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Декларация президента Порошенко за 2017-й:
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии
Либерж Кпадону начала активную подготовку к лету
Huawei получила патент на конструкцию складного
Вербное воскресенье: Традиции и обычаи праздника
Жена звезды «Легенды № 17» подала на развод не
Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами
Ученые: система образования дискриминирует "сов"
Ученые: Найдены доказательства строительства
У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия
Молочные коктейли становятся виновниками развития
Аспирин признан опасным для здоровья и
На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге
Ксения Собчак защитила российского дизайнера от
Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин
Канделаки считает, что гимнастический диск не
На шоу "Холостяк" одна из участниц переспала с
Столичные власти модернизируют систему пожарной
Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых
Просмотреть все новости