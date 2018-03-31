Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами «Дома-2» двигаются в одном направлении

«Ха-ха! Братья комбайнеры опять идут в ногу», «Как у вас слажено все получается?!», «Парни, вы что сговорились? Вы даже по программам одинаковым занимаетесь, вы в курсе?», - пишут они в соцсетях.

Сейчас они находятся за периметром, однако сами того не зная, продолжают работать в тандеме.Отметим, что вначале планы ребят значительно отличались. Захарьяш, который покинул стены реалити-шоу первым, сделал ставку на криптовалютный бизнес и начал развиваться в нем, а Кучеров ушел за ворота из-за возлюбленной, получившей должность ведущей телестройки.Причем оказавшись за периметром Кучеров первым делом возобновил свои тренировки, дабы привести свое тело в прежнюю форму. Однако фанатов удивило то, что и Захарьяш решил пойти в тренажерный зал, чтобы подтянуть фигуру к лету.Более того, по мнению поклонников, возлюбленный Лилии Четрару хоть и начал заниматься позже, но уже обошел своего брата-комбайнера, поскольку начал «сушку», тогда как Сережа только набирает вес.Но тот факт, что ребята практически одновременно приступили к тренировкам, просто поразил зрителей, а самые внимательные отметили, что Сережи даже занимаются по одинаковой программе.