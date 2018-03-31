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Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения запечатлели силуэт танцующего призрака

Пользователи “Reddit” заметили видео, опубликованное мексиканским охранником госпиталя. Камеры наблюдения запечатлели ночью силуэт танцующего призрака, который потом растворился в воздухе.

Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения запечатлели силуэт танцующего призрака


Мужчина тоже заметил странные движения на мониторе, а сам фантом имел длинные руки и совершал удивительные движения. Потом он решил покинуть территорию, а пораженный таким зрелищем свидетель события долго не мог выйти наружу. Некоторые скептики предположили, что объективы могли запечатлеть насекомых или пылинки.



Однако большинство зрителей опровергли такие гипотезы. Они отметили, что клиники всегда были местами, где умирало много людей. Некоторые духи не могут обрести покой, а потому показывают себя живым собратьям во время материализации.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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