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На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге началась драка

Вчера в Екатеринбурге певица Ольга Бузова провела концерт, однако фанатов пришло настолько много, что в зале из-за давки не один раз возникали драки.

Вчера прошел долгожданный концерт в Екатеринбурге Бузовой. Но поклонников оказалось намного больше, чем мог вместить зал. По рассказам очевидцев из-за давки неоднократно начинались драки.

На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге началась драка

Данные подозрения подтвердила и сама Ольга. На своей странице в социальных сетях она рассказала, что на выступление пришло более двух тысяч человек. При этом до концерта певица сообщила о том, что зал вмещает около 1,5 тысяч зрителей.

Поклонники рассказали, что хоть часто возникали драки из-за слишком большого количества человек для такого помещения, но они быстро разрешались, поэтому до серьезного конфликта дело не доходило.

Руководитель самого клуба подобные данные никак не подтвердил, отметив, что посетителей было около 1,5 тысяч человек, что соответствует норме данного помещения.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:26
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