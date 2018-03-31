Ксения Собчак защитила российского дизайнера от НТВ

Представители телеканала выставили модельера в неправильном свете. Ксения со своей стороны выразила поддержку на своей странице в Инстаграме, подбодрив Викторию, и призвав её держаться.Теледива отметила, что провокационные программы для НТВ - не редкость, однако на этот раз они добрались и до моды. Сама дизайнер рассказала в социальной сети, что в интервью была подробно описана технология создания шуб из эко-меха, вот только журналисты выставили всё это в совершенно ином свете.Поклонники бывшей ведущей «Дома-2» отметили, что не одобряют такое поведение от представителей телеканала, который использует фиктивную информацию для создания своего материала. По мнению подписчиков, нервничать из-за этого не стоит, так как СМИ всегда поступают аналогичными способами и не стоит зацикливаться на этом. Тем не менее, некоторые ожидают, что руководство телеканала извинится за подобный поступок.