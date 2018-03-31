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Канделаки считает, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам

Известная ведущая Тина Канделаки рассказала своим поклонникам, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам. Знаменитость советует людям обратить на него особое внимание, ведь такие занятия с лёгкостью можно проводить и дома перед телевизором.

Канделаки считает, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам

Тина Канделаки уже давно сделала спорт частью своей жизни. Именно благодаря этому ведущая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также хорошим физическим здоровьем. Недавно звезда ТВ рассказала своим поклонникам в Сети о гимнастическом диске, который многими почему-то недооценивается, хотя ни капли не уступает в пользе другим популярным тренажёрам.

Со слов Тины Канделаки, такой диск удобен в использовании, не требует каких-либо особых условий и физической подготовки. Благодаря энергичным вращениям туловища человек не только теряет калории, но и прорабатывает косые мышцы живота, не говоря уже о пользе в плане тренировки вестибулярного аппарата и улучшения координации.

В завершение своего поста Канделаки добавила, что заниматься на гимнастическом диске могут даже люди, опасающиеся за здоровье суставов, ведь именно они и укрепляются при умеренных нагрузках. Пользователи Instagram поблагодарили ведущую за столь важную информацию, ещё раз похвалив за удивительную силу воли, благодаря которой та постоянно совершенствует своё тело.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:17
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