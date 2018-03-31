Канделаки считает, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам

Тина Канделаки уже давно сделала спорт частью своей жизни. Именно благодаря этому ведущая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также хорошим физическим здоровьем. Недавно звезда ТВ рассказала своим поклонникам в Сети о гимнастическом диске, который многими почему-то недооценивается, хотя ни капли не уступает в пользе другим популярным тренажёрам.Со слов Тины Канделаки, такой диск удобен в использовании, не требует каких-либо особых условий и физической подготовки. Благодаря энергичным вращениям туловища человек не только теряет калории, но и прорабатывает косые мышцы живота, не говоря уже о пользе в плане тренировки вестибулярного аппарата и улучшения координации.В завершение своего поста Канделаки добавила, что заниматься на гимнастическом диске могут даже люди, опасающиеся за здоровье суставов, ведь именно они и укрепляются при умеренных нагрузках. Пользователи Instagram поблагодарили ведущую за столь важную информацию, ещё раз похвалив за удивительную силу воли, благодаря которой та постоянно совершенствует своё тело.