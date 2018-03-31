Канделаки считает, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам
Известная ведущая Тина Канделаки рассказала своим поклонникам, что гимнастический диск не уступает в пользе другим тренажёрам. Знаменитость советует людям обратить на него особое внимание, ведь такие занятия с лёгкостью можно проводить и дома перед телевизором.
Тина Канделаки уже давно сделала спорт частью своей жизни. Именно благодаря этому ведущая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также хорошим физическим здоровьем. Недавно звезда ТВ рассказала своим поклонникам в Сети о гимнастическом диске, который многими почему-то недооценивается, хотя ни капли не уступает в пользе другим популярным тренажёрам.
Со слов Тины Канделаки, такой диск удобен в использовании, не требует каких-либо особых условий и физической подготовки. Благодаря энергичным вращениям туловища человек не только теряет калории, но и прорабатывает косые мышцы живота, не говоря уже о пользе в плане тренировки вестибулярного аппарата и улучшения координации.
В завершение своего поста Канделаки добавила, что заниматься на гимнастическом диске могут даже люди, опасающиеся за здоровье суставов, ведь именно они и укрепляются при умеренных нагрузках. Пользователи Instagram поблагодарили ведущую за столь важную информацию, ещё раз похвалив за удивительную силу воли, благодаря которой та постоянно совершенствует своё тело.
Тина Канделаки уже давно сделала спорт частью своей жизни. Именно благодаря этому ведущая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также хорошим физическим здоровьем. Недавно звезда ТВ рассказала своим поклонникам в Сети о гимнастическом диске, который многими почему-то недооценивается, хотя ни капли не уступает в пользе другим популярным тренажёрам.
Со слов Тины Канделаки, такой диск удобен в использовании, не требует каких-либо особых условий и физической подготовки. Благодаря энергичным вращениям туловища человек не только теряет калории, но и прорабатывает косые мышцы живота, не говоря уже о пользе в плане тренировки вестибулярного аппарата и улучшения координации.
В завершение своего поста Канделаки добавила, что заниматься на гимнастическом диске могут даже люди, опасающиеся за здоровье суставов, ведь именно они и укрепляются при умеренных нагрузках. Пользователи Instagram поблагодарили ведущую за столь важную информацию, ещё раз похвалив за удивительную силу воли, благодаря которой та постоянно совершенствует своё тело.