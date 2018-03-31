Snapchat после увольнений сотрудников сэкономит $25 млн

В сообщении Reuters говориться, что вследствие увольнений, в первую очередь среди сотрудников отделов продаж и инженеров, компания планирует сэкономить в текущем году примерно 25 миллионов долларов. Согласно даным на 31 декабря прошлого года, в компании насчитывалось 3 069 сотрудников. Из сообщения агентства следует, что Snap. Inc испытывала довольно сильное давление от инвесторов, когда компания не смогла добиться ожидаемой прибыли. Сначала планировали уволить сто двадцать инженеров. Однако в результате количество сотрудников на сокращение, которое ожидалось тридцать перового марта, было увеличено.Руководство компании, проясняя ситуацию, отметило, что сокращение рабочей силы компании в данном случае связано с изменением в стратегических приоритетах и структуре бизнеса.