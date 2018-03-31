Ученые: Найдены доказательства строительства египетских пирамид инопланетянами
Ученые во время исследования Гизы нашли доказательства строительства египетских пирамид инопланетянами. Они также обратили внимание на секретное послание внеземных гостей для человечества.
Это связано с географическими координатами Великой пирамиды, которые совпадают с показателями скорости света. Люди вообще не знали о таких фактах, а также до середины прошлого века специалисты не могли сделать точные математические расчеты. Также сам дизайн пирамид скрывает внеземные сообщения для потомков.
Исследователи давно говорили о пришельцах, прибывших на Землю в древности. Они изучали жизнь разных племен и совершали ошибки, будучи небесным богами в глазах людей. Космические посланники поделились своими знаниями с египтянами и даже правили страной, будучи фараонами.
Это связано с географическими координатами Великой пирамиды, которые совпадают с показателями скорости света. Люди вообще не знали о таких фактах, а также до середины прошлого века специалисты не могли сделать точные математические расчеты. Также сам дизайн пирамид скрывает внеземные сообщения для потомков.
Исследователи давно говорили о пришельцах, прибывших на Землю в древности. Они изучали жизнь разных племен и совершали ошибки, будучи небесным богами в глазах людей. Космические посланники поделились своими знаниями с египтянами и даже правили страной, будучи фараонами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:41