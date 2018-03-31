На шоу "Холостяк" одна из участниц переспала с работником съёмочной группы

Об измене одной из участниц шоу "Холостяк" с членом съёмочной группы Егору Криду доложили другие невесты. Об этих событиях можно догадаться, посмотрев анонс очередного воскресного выпуска, где Крид устроил для девушек разбор полётов.Как сообщает канал Telegram "Super", изменщицей оказалась Соня Макеева. Секс с работником съёмочной группы ТНТ якобы у неё случился на одной из вечеринок. Событие настолько возмутило Егора Крида, что он назвал его "мерзким и отвратительным". Главному герою захотелось "послать всё куда подальше".Как на самом деле развернутся события среди 25 претенденток в невесты Егора Крида, станет понятно в воскресном выпуске шоу "Холостяк" на ТНТ.