Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых мужиков
Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в социальных сетях в очередной раз дал совет пользователям, касаемо их личных взаимоотношений.
Омаров в последнее время часто начал делиться своими рассуждениями, мыслями с подписчиками, назвав это «зималогия». Поэтому многие поклонники начали просить совета у мужчины, чтобы он помог им разобраться в отношениях.
Недавно Курбан вновь дал совет одной из подписчиц, которой не нравилось, что ее муж смотрит в Сети фотографии других женщин. Омаров в своем ответе оправдал всех мужчин, которые рассматривают красивые женские снимки в Интернете.
Супруг известной телеведущей отметил, что в этом поступке нет ничего ненормального, так как мужчинам нравятся красивые женские тела. По мнению Курбана, это так же нормально, как восхищаться и рассматривать картины известных живописцев.
Омаров в последнее время часто начал делиться своими рассуждениями, мыслями с подписчиками, назвав это «зималогия». Поэтому многие поклонники начали просить совета у мужчины, чтобы он помог им разобраться в отношениях.
Недавно Курбан вновь дал совет одной из подписчиц, которой не нравилось, что ее муж смотрит в Сети фотографии других женщин. Омаров в своем ответе оправдал всех мужчин, которые рассматривают красивые женские снимки в Интернете.
Супруг известной телеведущей отметил, что в этом поступке нет ничего ненормального, так как мужчинам нравятся красивые женские тела. По мнению Курбана, это так же нормально, как восхищаться и рассматривать картины известных живописцев.