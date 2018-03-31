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Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых мужиков

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в социальных сетях в очередной раз дал совет пользователям, касаемо их личных взаимоотношений.

Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых мужиков

Омаров в последнее время часто начал делиться своими рассуждениями, мыслями с подписчиками, назвав это «зималогия». Поэтому многие поклонники начали просить совета у мужчины, чтобы он помог им разобраться в отношениях.

Недавно Курбан вновь дал совет одной из подписчиц, которой не нравилось, что ее муж смотрит в Сети фотографии других женщин. Омаров в своем ответе оправдал всех мужчин, которые рассматривают красивые женские снимки в Интернете.

Супруг известной телеведущей отметил, что в этом поступке нет ничего ненормального, так как мужчинам нравятся красивые женские тела. По мнению Курбана, это так же нормально, как восхищаться и рассматривать картины известных живописцев.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:08
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