Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых мужиков

Омаров в последнее время часто начал делиться своими рассуждениями, мыслями с подписчиками, назвав это «зималогия». Поэтому многие поклонники начали просить совета у мужчины, чтобы он помог им разобраться в отношениях.Недавно Курбан вновь дал совет одной из подписчиц, которой не нравилось, что ее муж смотрит в Сети фотографии других женщин. Омаров в своем ответе оправдал всех мужчин, которые рассматривают красивые женские снимки в Интернете.Супруг известной телеведущей отметил, что в этом поступке нет ничего ненормального, так как мужчинам нравятся красивые женские тела. По мнению Курбана, это так же нормально, как восхищаться и рассматривать картины известных живописцев.