Виктория Боня пикантным постом рассказала о бессоннице
Экс-участница «Дом-2», отечественная актриса, ведущая и модель Виктория Боня, в своей публикации в Instagram призналась, что у нее бессонница.
Молодая женщина выложила снимок на берегу моря на закате, где позирует рядом с подругой. Виктория пожелала всем спокойной ночи, а сама отправилась читать книгу.
Пользователи тут же принялись советовать, что ей почитать на сон грядущий. В числе предложенных авторов оказались Теодор Драйзер, Виктор Гюго и даже Пикуль.
Хейтеры отметили, что Виктория Боня в последнее время постоянно публикует снимки в обществе подруг и в купальниках, а потому предположили, что модель сменила сексуальную ориентацию.
Фолловерам понравилась «закатная» фотография, да и сама 38-летняя Виктория как всегда вызвала у поклонников восхищение своим внешним видом.
Молодая женщина выложила снимок на берегу моря на закате, где позирует рядом с подругой. Виктория пожелала всем спокойной ночи, а сама отправилась читать книгу.
Пользователи тут же принялись советовать, что ей почитать на сон грядущий. В числе предложенных авторов оказались Теодор Драйзер, Виктор Гюго и даже Пикуль.
Хейтеры отметили, что Виктория Боня в последнее время постоянно публикует снимки в обществе подруг и в купальниках, а потому предположили, что модель сменила сексуальную ориентацию.
Фолловерам понравилась «закатная» фотография, да и сама 38-летняя Виктория как всегда вызвала у поклонников восхищение своим внешним видом.