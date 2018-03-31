Виктория Боня пикантным постом рассказала о бессоннице

Молодая женщина выложила снимок на берегу моря на закате, где позирует рядом с подругой. Виктория пожелала всем спокойной ночи, а сама отправилась читать книгу.Пользователи тут же принялись советовать, что ей почитать на сон грядущий. В числе предложенных авторов оказались Теодор Драйзер, Виктор Гюго и даже Пикуль.Хейтеры отметили, что Виктория Боня в последнее время постоянно публикует снимки в обществе подруг и в купальниках, а потому предположили, что модель сменила сексуальную ориентацию.Фолловерам понравилась «закатная» фотография, да и сама 38-летняя Виктория как всегда вызвала у поклонников восхищение своим внешним видом.