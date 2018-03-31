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Виктория Боня пикантным постом рассказала о бессоннице

Экс-участница «Дом-2», отечественная актриса, ведущая и модель Виктория Боня, в своей публикации в Instagram призналась, что у нее бессонница.

Молодая женщина выложила снимок на берегу моря на закате, где позирует рядом с подругой. Виктория пожелала всем спокойной ночи, а сама отправилась читать книгу.

Виктория Боня пикантным постом рассказала о бессоннице

Пользователи тут же принялись советовать, что ей почитать на сон грядущий. В числе предложенных авторов оказались Теодор Драйзер, Виктор Гюго и даже Пикуль.

Хейтеры отметили, что Виктория Боня в последнее время постоянно публикует снимки в обществе подруг и в купальниках, а потому предположили, что модель сменила сексуальную ориентацию.

Виктория Боня пикантным постом рассказала о бессоннице

Фолловерам понравилась «закатная» фотография, да и сама 38-летняя Виктория как всегда вызвала у поклонников восхищение своим внешним видом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:02
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