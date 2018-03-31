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Пользователи Сети перепутали Леру Кудрявцеву с Кристиной Орбакайте

Поклонники перепутали Леру Кудрявцеву с Кристиной Орбакайте на новом снимке из-за похожей причёски. В комментариях к публикации фолловеры восторженно писали, что телеведущей очень идёт новая стрижка.

Пользователи Сети перепутали Леру Кудрявцеву с Кристиной Орбакайте

Лера Кудрявцева не так давно решила изменить свой имидж. Знаменитость обновила причёску и теперь является обладательницей строгой чёлки, из-за чего пользователи Сети сразу перепутали её с Кристиной Орбакайте на снимке со съёмок передачи «Звёзды сошлись».

Под обнародованной в Instagram фотографией подписчики Леры Кудрявцевой посчитали, что такой образ очень идёт ведущей, но нашлись и те, кто решил, что новая причёска добавляет звезде возраста. Не остался без внимания и броский макияж ведущей, особенно чересчур загримированная кожа и подведённые чёрным лайнером глаза.

Фолловеры выразили свою любовь кумиру, но посоветовали впредь использовать более лёгкие и нежные образы, дабы не выглядеть на несколько лет старше своего настоящего возраста.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:02
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