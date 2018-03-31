Moody’s ухудшило до негативного прогноз по рейтингам Coca-Cola
Рейтинговым агентством Moody's подтверждён долгосрочный рейтинг компании Coca-Cola непосредственно на уровне Aa3, а краткосрочный рейтинг на уровне Prime-1.
Агентство изменило также прогноз по рейтингам на негативный. Специалисты Moody's отметили, что решение касательно уменьшения прогноза приняли исходя из финансовых показателей Coca-Cola за прошлый год. The Coca-Cola Company раньше отчиталась о снижении чистой прибыли на восемьдесят процентов в сравнении с 2016 годом (1,283 млрд. долларов). За 2017 год чистая прибыль уменьшилась на 15% в сравнении с 2016 годом. За 4 квартал 2017 года выручка сократилась на 20% (до $7,5 млрд. долларов). В 4 квартале 2017 года чистый убыток компании составил 2,71 млрд. долларов (4 квартал 2016 года – прибыль $547 млн.).
По словам представителей компании, снижение выручки связано со структурными изменениями, включая также отказ компании от контроля за предприятиями, занимающимися производством тары.
Агентство изменило также прогноз по рейтингам на негативный. Специалисты Moody's отметили, что решение касательно уменьшения прогноза приняли исходя из финансовых показателей Coca-Cola за прошлый год. The Coca-Cola Company раньше отчиталась о снижении чистой прибыли на восемьдесят процентов в сравнении с 2016 годом (1,283 млрд. долларов). За 2017 год чистая прибыль уменьшилась на 15% в сравнении с 2016 годом. За 4 квартал 2017 года выручка сократилась на 20% (до $7,5 млрд. долларов). В 4 квартале 2017 года чистый убыток компании составил 2,71 млрд. долларов (4 квартал 2016 года – прибыль $547 млн.).
По словам представителей компании, снижение выручки связано со структурными изменениями, включая также отказ компании от контроля за предприятиями, занимающимися производством тары.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30