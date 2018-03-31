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Moody’s ухудшило до негативного прогноз по рейтингам Coca-Cola

Рейтинговым агентством Moody's подтверждён долгосрочный рейтинг компании Coca-Cola непосредственно на уровне Aa3, а краткосрочный рейтинг на уровне Prime-1.

Moody’s ухудшило до негативного прогноз по рейтингам Coca-Cola

Агентство изменило также прогноз по рейтингам на негативный. Специалисты Moody's отметили, что решение касательно уменьшения прогноза приняли исходя из финансовых показателей Coca-Cola за прошлый год. The Coca-Cola Company раньше отчиталась о снижении чистой прибыли на восемьдесят процентов в сравнении с 2016 годом (1,283 млрд. долларов). За 2017 год чистая прибыль уменьшилась на 15% в сравнении с 2016 годом. За 4 квартал 2017 года выручка сократилась на 20% (до $7,5 млрд. долларов). В 4 квартале 2017 года чистый убыток компании составил 2,71 млрд. долларов (4 квартал 2016 года – прибыль $547 млн.).

По словам представителей компании, снижение выручки связано со структурными изменениями, включая также отказ компании от контроля за предприятиями, занимающимися производством тары.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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