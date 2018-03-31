Во время раскопок развалин Хунхэ китайские археологи обнаружили 500 древних артефактов

Такое открытие изменило теорию о заселении территории людьми, потому что вместо отдельных построек ученые заметили городище с предметами быта, принадлежавшими оседлым людям. Кочевники не могли построить древнее поселение возле реки Нэньцзян, но пока неизвестно, к какой ветви относятся поселенцы.Крепкие стены сооружений доказали, что тогда между ними и другими племенами велись воины. Потому жители были вынуждены обороняться от врагов и укреплять свои позиции.