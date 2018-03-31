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Во время раскопок развалин Хунхэ китайские археологи обнаружили 500 древних артефактов

Во время раскопок развалин Хунхэ китайские археологи обнаружили 500 древних артефактов. После исследования стало известно, что они были сделаны 4000 лет назад.

Такое открытие изменило теорию о заселении территории людьми, потому что вместо отдельных построек ученые заметили городище с предметами быта, принадлежавшими оседлым людям. Кочевники не могли построить древнее поселение возле реки Нэньцзян, но пока неизвестно, к какой ветви относятся поселенцы.

Во время раскопок развалин Хунхэ китайские археологи обнаружили 500 древних артефактов


Крепкие стены сооружений доказали, что тогда между ними и другими племенами велись воины. Потому жители были вынуждены обороняться от врагов и укреплять свои позиции.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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