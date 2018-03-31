Над Гавром жестко посмеялись за канал «БузоваТВ»

Саму Бузову он считает «мощным арт-объектом современности» и «величайшим медиа-явлением страны». Помимо этого Гавр назвал певицу и телеведущую просто своим другом.Гендиректор ТНТ4 пообещал что это будет красиво и весело., - приглашает к просмотру Гавр.Хейтеры тут же отметили, что «знает чувак, на ком бабло зарабатывать» и припомнили, что известная порноактриса Лена Беркова тоже запускала свой канал.А в целом пользователи назвали телеканал деградирующим и предрекли, что вскоре зрители с него разбегутся.