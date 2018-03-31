Над Гавром жестко посмеялись за канал «БузоваТВ»
Директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев, более известный под псевдонимом Гавр сообщил, что в воскресенье его «детище» переродится в «БузоваТВ» и приглашает всех желающих собственными глазами зафиксировать это событие.
Саму Бузову он считает «мощным арт-объектом современности» и «величайшим медиа-явлением страны». Помимо этого Гавр назвал певицу и телеведущую просто своим другом.
Гендиректор ТНТ4 пообещал что это будет красиво и весело.
«Кого-то это событие раздражает, кто-то думает, что это шутка, кто-то счастлив от этой информации, кто-то пытается покинуть страну в это воскресенье. Реагируйте как угодно, но найдите у себя в телевизоре телеканал #тнт4, чтоб собственными глазами зафиксировать перерождение его в #БузоваТВ в это воскресенье!», - приглашает к просмотру Гавр.
Хейтеры тут же отметили, что «знает чувак, на ком бабло зарабатывать» и припомнили, что известная порноактриса Лена Беркова тоже запускала свой канал.
А в целом пользователи назвали телеканал деградирующим и предрекли, что вскоре зрители с него разбегутся.
Саму Бузову он считает «мощным арт-объектом современности» и «величайшим медиа-явлением страны». Помимо этого Гавр назвал певицу и телеведущую просто своим другом.
Гендиректор ТНТ4 пообещал что это будет красиво и весело.
«Кого-то это событие раздражает, кто-то думает, что это шутка, кто-то счастлив от этой информации, кто-то пытается покинуть страну в это воскресенье. Реагируйте как угодно, но найдите у себя в телевизоре телеканал #тнт4, чтоб собственными глазами зафиксировать перерождение его в #БузоваТВ в это воскресенье!», - приглашает к просмотру Гавр.
Хейтеры тут же отметили, что «знает чувак, на ком бабло зарабатывать» и припомнили, что известная порноактриса Лена Беркова тоже запускала свой канал.
А в целом пользователи назвали телеканал деградирующим и предрекли, что вскоре зрители с него разбегутся.