Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес мечтает петь на сцене

«Не нааадооооо.... Пожалуйста...», «Я думаю, все теперь против них. Подлая пара», «Двуличная тьфу», «Спой песню вам с Витей Пора Домой», - написали фолловеры.

В своем микроблоге она опубликовала новый пост, в котором поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей записать свою песню?Стоит отметить, что большинство подписчиков участницы телестройки крайне негативно восприняли эту идею. Кроме того, многие затронули другую тему, заявив, что ей и вовсе нужно уйти с проекта.Однако нашлись и те, кто отметил, что раз уж бесталантливая Бузова спокойно покоряет музыкальный Олимп, то почему бы и не спеть Мусульбес.