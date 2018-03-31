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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес мечтает петь на сцене

Еще не так давно бывшая участница скандально известной телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес рассказывала, что хотела бы открыть свой салон красоты, вот только похоже, что планы девушки внезапно изменились.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес мечтает петь на сцене

В своем микроблоге она опубликовала новый пост, в котором поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей записать свою песню?

Стоит отметить, что большинство подписчиков участницы телестройки крайне негативно восприняли эту идею. Кроме того, многие затронули другую тему, заявив, что ей и вовсе нужно уйти с проекта.

«Не нааадооооо.... Пожалуйста...», «Я думаю, все теперь против них. Подлая пара», «Двуличная тьфу», «Спой песню вам с Витей Пора Домой», - написали фолловеры.

Однако нашлись и те, кто отметил, что раз уж бесталантливая Бузова спокойно покоряет музыкальный Олимп, то почему бы и не спеть Мусульбес.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:33
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