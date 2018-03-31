Ученые: Летающие ящеры в древности были властелинами небес
Ученые нашли в Монако останки птерозавра, отличающегося от своих собратьев огромными размерами и 10-метровыми крыльями. Они отметили, что летающие ящеры в древности были властелинами небес, не имея врагов.
Эти находки объясняют многие легенды народов, описывающих появление драконов. Такие представители могли существовать вместе с людьми, хотя раньше ученые говорили о последствиях падения астероида на нашу планету. Он стал причиной вымирания динозавров, а крылатые ящеры вымерли до появления этих животных.
Сейчас теория была опровергнута, потому что 66 млн лет назад космические процессы и изменения в мире фауны не отразились на древних гигантах. Они продолжали размножаться и захватили небеса, не видя достойных конкурентов.
Эти находки объясняют многие легенды народов, описывающих появление драконов. Такие представители могли существовать вместе с людьми, хотя раньше ученые говорили о последствиях падения астероида на нашу планету. Он стал причиной вымирания динозавров, а крылатые ящеры вымерли до появления этих животных.
Сейчас теория была опровергнута, потому что 66 млн лет назад космические процессы и изменения в мире фауны не отразились на древних гигантах. Они продолжали размножаться и захватили небеса, не видя достойных конкурентов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10