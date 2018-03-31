Ученые: Летающие ящеры в древности были властелинами небес

Эти находки объясняют многие легенды народов, описывающих появление драконов. Такие представители могли существовать вместе с людьми, хотя раньше ученые говорили о последствиях падения астероида на нашу планету. Он стал причиной вымирания динозавров, а крылатые ящеры вымерли до появления этих животных.Сейчас теория была опровергнута, потому что 66 млн лет назад космические процессы и изменения в мире фауны не отразились на древних гигантах. Они продолжали размножаться и захватили небеса, не видя достойных конкурентов.