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Ученые: Летающие ящеры в древности были властелинами небес

Ученые нашли в Монако останки птерозавра, отличающегося от своих собратьев огромными размерами и 10-метровыми крыльями. Они отметили, что летающие ящеры в древности были властелинами небес, не имея врагов.

Эти находки объясняют многие легенды народов, описывающих появление драконов. Такие представители могли существовать вместе с людьми, хотя раньше ученые говорили о последствиях падения астероида на нашу планету. Он стал причиной вымирания динозавров, а крылатые ящеры вымерли до появления этих животных.

Ученые: Летающие ящеры в древности были властелинами небес


Сейчас теория была опровергнута, потому что 66 млн лет назад космические процессы и изменения в мире фауны не отразились на древних гигантах. Они продолжали размножаться и захватили небеса, не видя достойных конкурентов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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