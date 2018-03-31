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Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин

Аркадий Дворкович, являющийся вице‐премьером России сообщил, что поводов для резкого повышения расценок на топливо нет. Вместе с этим будут иметь место небольшие колебания.

Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин

«Совет по товарным рынкам», объединяющий независимых участников современного топливного рынка, раньше заявил касательно того, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Такого рода ситуацию Аркадий Дворкович назвал «кризисной». По заверениям трейдеров розничные цены искусственно сдерживаются. При этом во многих регионах станции заправок терпят большие убытки. В свою очередь это может привести к сокращению, а также прекращению розничных продаж некоторыми операторами.

Наряду с этим Дмитрий Песков, выступающий пресс-секретарём президента Российской Федерации, назвал «невразумительными» публикации касательно увеличения расценок на бензин. Песков отмечает, что в данной информации отсутствуют признаки достоверности.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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