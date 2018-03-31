Солистки группы «SOPRANO Турецкого» разделись для PLAYBOY

Брюнетки коллектива «SOPRANO Турецкого» отличаются очень яркой и привлекательной внешностью, благодаря которой они могли бы стать моделями и покорять мировые подиумы. Однако помимо красоты девушки еще прекрасно поют, поэтому они выбрали карьеру певиц.Но недавно солистки этой группы решили увеличить число своих поклонников среди мужской части населения. Пять участниц «SOPRANO Турецкого» снялись в весеннем (март-апрель 2018) выпуске журнала PLAYBOY.В съемках приняли участие Анна Кролик, Екатерина Мурашко, Валерия Девятова, Евгения Фанфара, Дарья Львова. Девушки отметили, что им, несмотря на трудный характер каждой, удается поддерживать теплые и дружеские отношения.На фотографиях певицы позируют впятером в откровенном черном нижнем белье. Результаты данной фотосессии привели фанатов в восторг. Многие пользователи отметили, что девушкам пора менять сферу деятельности.