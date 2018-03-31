Снежный человек из Татарстана был запечатлен на фото

Мужчина рассказал журналистам о событиях в деревне, расположенной недалеко от Казани. Он приезжал туда по делам и был поражен видом мертвого леса, где не было слышно пения птиц. Знатоки быстро определили, что это может быть аномальная зона в Пестрецах, где могут жить загадочные существа. Есть версия о параллельных мирах, откуда они выходят к людям, а в данном случае территория стала порталом, периодически отрывающимся в нужное время.Возле Арска жители села тоже страдали от нашествия йети. Когда на дороге произошла авария, сотрудники органов сделали снимки, на которых оказалась темная огромная фигура существа, немного напоминающего человека. Оно внимательно наблюдало за действиями незваных гостей и попало в объектив камеры. Также снежные люди ненавидят собак, а животные испытывают ужас при их приближении.