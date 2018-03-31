Ольга Бузова назвала себя зверем, вырвавшимся наружу

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова при помощи генерального директора ТНТ4, который по ее словам не только друг, но и фанат ее творчества, запускает свой канал «Бузова ТВ», где будут транслировать все медийные проекты, в которых она принимала участие.Первый запуск канала состоится в День юмора 1 апреля и Ольга Бузова отметила, что многие «даже не представляют какого зверя выпустили наружу»., - пообещала звезда всем телезрителям, которые включат этот канал в воскресенье.Хейтеры тут же предположили, что это неудачная первоапрельская шутка, которая проживет на телевидении не больше одного дня.Поклонники звезды, посчитали такое событие очередным удачным шагом в карьере Ольги Бузовой.