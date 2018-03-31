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Ольга Бузова назвала себя зверем, вырвавшимся наружу

На эти выходные российская мега-звезда Ольга Бузова запланировала переворот на отечественном телевидении.

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова при помощи генерального директора ТНТ4, который по ее словам не только друг, но и фанат ее творчества, запускает свой канал «Бузова ТВ», где будут транслировать все медийные проекты, в которых она принимала участие.

Ольга Бузова назвала себя зверем, вырвавшимся наружу

Первый запуск канала состоится в День юмора 1 апреля и Ольга Бузова отметила, что многие «даже не представляют какого зверя выпустили наружу».

«Концентрат из красоты, женской мудрости, хорошего юмора и превосходной музыки отныне на частотах ТНТ4!», - пообещала звезда всем телезрителям, которые включат этот канал в воскресенье.

Хейтеры тут же предположили, что это неудачная первоапрельская шутка, которая проживет на телевидении не больше одного дня.

Поклонники звезды, посчитали такое событие очередным удачным шагом в карьере Ольги Бузовой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:36
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