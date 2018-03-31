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«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» оспорил решение арбитражного суда Стокгольма по делу «Нафтогаза». Официальные комментарии касательно выплат украинскому холдингу обнародуют позже.

«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по спору с «Нафтогазом»

Накануне «Газпром» отправил ходатайство касательно оспаривания либо частичной отмены решения арбитража по разбирательству с «Нафтогазом». Стокгольмское ведомство тогда внесло вердикт в пользу действующего украинского холдинга. Представителями «Газпрома» отмечается, что в обнародованном решении имелись процессуальные нарушения. Вследствие этого его требуется более детально рассмотреть.

Заместителем главы «Газпрома» Андреем Кругловым отмечается, что компания планирует отразить в отчете прошлого года резервы по «Нафтогазу на сумму в 2,56 миллиарда долларов. Решение Стокгольмского арбитража за собой не повлечет убытки, но отразится на прибыли. Круглов пока не рассказал, когда «Нафтогазу» произведут выплату, а также запланирована ли выплата на будущее.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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