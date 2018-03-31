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Ксения Собчак получала на «Дом-2» 100 тысяч долларов, а Ольга Бузова в два раза меньше

Уже 14 лет поклонники проекта «Дом-2» с удовольствием наблюдают за событиями на телестройке и для многих не секрет, что участие так же как и работа ведущей хорошо оплачивается.

Ксения Собчак, которая вела шоу с 2004 по 2012 год, получала 100 тысяч долларов в месяц за свою работу, в то время это было эквивалентно 3 млн рублей.

Ксения Собчак получала на «Дом-2» 100 тысяч долларов, а Ольга Бузова в два раза меньше

Примечательно, что в 2018 году еще одна звезда- Ольга Бузова, которая из рядовых участниц выбилась в ведущие, зарабатывает на шоу около 50 тысяч долларов и в нынешнем году по актуальному курсу это те же 3 млн рублей.

Если говорить о звездах-участниках, то известно, что Степан Меньщиков в итоге получал 200 тысяч рублей, так же кК и скандально известная Ольга Рапунцель.

Ксения Собчак получала на «Дом-2» 100 тысяч долларов, а Ольга Бузова в два раза меньше

Немало зарабатывают на проекте и те, кто живет там семьями. Например, мама и дочь Африкантовы зарабатывали неплохо, но Татьяне Владимировне захотелось больше. Оргии отказали ей, и женщина оставила Марину на проекте в одиночестве.

Ксения Собчак получала на «Дом-2» 100 тысяч долларов, а Ольга Бузова в два раза меньше

Помимо зарплаты, участники «Дом-2» имеют шанс выиграть в различных конкурсах дома, квартиры, машины и прочее, а также сделать бесплатно пластическую операцию.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04
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