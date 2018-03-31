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Катя Зиновьева снова готова добиваться Саши Гобозова

Участница реалити-шоу «Дом-2» Катерина Зиновьева призналась, что до сих пор не может забыть Александра Гобозова. Девушка рассказала, что на многое готова, чтобы добиться возвращения симпатии с стороны мужчины.

Не так давно Александр Гобозов расстался с Екатериной Зиновьевой ради Иваны Диловой. Вот только
с болгаркой Саша тоже успел расстаться, переключившись на другую участницу. На данный момент он состоит в отношениях с Ольгой Жариковой, однако, все эти метания от одной участницы к другой никак не отразились на чувствах Кати.

Катя Зиновьева снова готова добиваться Саши Гобозова

Она сообщила, что готова снова строить отношения с Александром, вот только сам мужчина больше не желает с ней ничего создавать. Катя уверена, что благодаря участию в конкурсе «Свадьба на миллион» она сможет доказать Саше, что не остыла к нему. Кроме прочего, она надеется, что между ними снова появится симпатия, и они помирятся.

«У меня до сих пор чувства к нему. Участвуя в конкурсе «Свадьба на миллион», я как минимум хочу наладить нормальные отношения с Сашей. А как максимум — у нас с ним загорится что-нибудь… Он мне просто говорил, что хочет каких-то действий от меня, а от меня только слова о чувствах», — рассказала Зиновьева.

Однако стоит Кате выразить хоть какое-то действие в его сторону, как Александр сразу воспринимает его « в штыки», расчитывая неуместной навязчивостью. Девушка не может понять, как ей дальше себя вести с бывшим избранником. Да и агрессия с его стороны ей тоже не понятна, так как она не сделала ему ничего плохого.

Катя отметила, что она не будет вмешиваться в отношения бывшего с Ольгой. Если у них есть настоящие чувства, то она может их разве что только укрепить, а не помешать им. Вот только вместо того, чтобы увидитеть в ее теплом отношении что-то положительное, Александр невероятно раздражается.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02
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