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Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас порадовала фанатов полуобнаженным фото

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас опубликовала в своем Instagram новую фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной. Данный снимок свел с ума поклонников актрисы.[/b]

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас порадовала фанатов полуобнаженным фото

Стоит отметить, что девушка тщательно ухаживает за своей фигурой. Все изъяны внешности Саша пытается убрать с помощью косметических средств. Она также пропагандирует здоровый образ жизни, а рекомендуя фолловерам следить не только за фигурой, но и за зубами.

Гозиас очень любит читать и даже обнародовала список книг, на которые стоит обратить внимание всем культурным людям. Пользователи Сети заметили во внешности Александры один недостаток. По их мнению у девушки очень маленький нос и выглядит он безобразно. К слову нашлись и те, кто буквально обезумел от полуголого фото Саши.

В Комментариях поклонники написали знаменитости множество комплиментов. Фигуру экс-участницы телестройки назвали замечательной и посоветовали не обращать внимания, если кто-то видит изъяны внешности, ведь у каждого человека имеется свое мнение относительно красоты.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:45
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