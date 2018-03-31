Поклонники «Дом-2» заговорили о возвращении на проект Рустама Солнцева

Так на телестройку вернулся Илья Яббаров и Александр Гобозов, но они вызывают больше неприязни у зрителя чем симпатии. Зато когда появились слухи о возможном возвращении Рустама Солнца, многие фанаты проекта воспрянули.Талантливый экс-участник способен вознести рейтинги «Дом-2» на небывалую высоту, но неизвестно нужно ли это ему самому и сколько он запросит за свое участие, ведь если Романец запросила 1,5 млн в месяц, то вряд ли Солнцев согласится на меньшую сумму.Тем не менее, зрители даже строят догадки, к кому поселят старожила и даже называли фамилии Воробьева и Денисова. Как бы то ни было, но очевидно, что нынешние участники настолько не интересны зрителю, что оргии ищут любые способы вернуть былую популярность проекту.