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Поклонники «Дом-2» заговорили о возвращении на проект Рустама Солнцева

Эфиры реалити-шоу «Дом-2» становятся все скучнее, и организаторы решили возвратить на проект некоторых «старичков», которые способны взбодрить рейтинги.

Так на телестройку вернулся Илья Яббаров и Александр Гобозов, но они вызывают больше неприязни у зрителя чем симпатии. Зато когда появились слухи о возможном возвращении Рустама Солнца, многие фанаты проекта воспрянули.

Поклонники «Дом-2» заговорили о возвращении на проект Рустама Солнцева

Талантливый экс-участник способен вознести рейтинги «Дом-2» на небывалую высоту, но неизвестно нужно ли это ему самому и сколько он запросит за свое участие, ведь если Романец запросила 1,5 млн в месяц, то вряд ли Солнцев согласится на меньшую сумму.

Поклонники «Дом-2» заговорили о возвращении на проект Рустама Солнцева

Тем не менее, зрители даже строят догадки, к кому поселят старожила и даже называли фамилии Воробьева и Денисова. Как бы то ни было, но очевидно, что нынешние участники настолько не интересны зрителю, что оргии ищут любые способы вернуть былую популярность проекту.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:37
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