Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во время научных дискуссий

Пока ученые заняты издательством литературы, адаптированной под обычного читателя, прорицатели имеют огромную аудиторию, смотрящую специальные программы с их участием. Таким образом, общество узнает о ложных теориях и возвращается в средневековые времена.Российские специалисты отметили, что на ТВ должны вернуться передачи, которые рассказывают о современных научных открытиях и направлениях. Когда Сергей Капица вел рубрику “Очевидное – невероятное”, программа пользовалась большим успехом. Также можно в эфире устраивать баттлы с представителями ложных направлений.