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Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во время научных дискуссий

В последнее время академики РАН заметили сильную популярность передач с участием экстрасенсов и целителей. Они решили бороться с ними во время научных дискуссий.

Пока ученые заняты издательством литературы, адаптированной под обычного читателя, прорицатели имеют огромную аудиторию, смотрящую специальные программы с их участием. Таким образом, общество узнает о ложных теориях и возвращается в средневековые времена.

Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во время научных дискуссий


Российские специалисты отметили, что на ТВ должны вернуться передачи, которые рассказывают о современных научных открытиях и направлениях. Когда Сергей Капица вел рубрику “Очевидное – невероятное”, программа пользовалась большим успехом. Также можно в эфире устраивать баттлы с представителями ложных направлений.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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