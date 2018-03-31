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Молочные коктейли становятся виновниками развития сердечно-сосудистых недугов – Ученые

Немецкие ученые выяснили, что молочные коктейли с добавлением сливок и мороженого наносят большой вред человеческому организму. Они становятся виновниками развития сердечно-сосудистых недугов.

Через несколько часов после употребления напитка организм начинает негативно реагировать на происходящие изменения из-за клеток иммунной системы. Они сразу подвергаются опасности, аналогичной проникновению инфекции, а также испытывают сильный стресс. Причиной становится этот продукт с большим количеством жиров.

Молочные коктейли становятся виновниками развития сердечно-сосудистых недугов – Ученые


Ученые советуют включить в рацион только 35% блюд с таким содержанием, а также не употреблять их во второй половине дня. Кроме того, с помощью аэробных нагрузок можно избавиться от лишних калорий и избежать развития заболеваний.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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