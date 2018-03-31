Ученые: Во время полета на Луну радиация может причинить вред здоровью астронавтов

Результаты опытов заставили экспертов усомниться в возможностях будущих миссий, потому что у членов экипажа из-за такого фактора может возникнуть проблема в работе центральной нервной системы. Также дальнейшая работа астронавтов связана с различными рисками, так что пока ученые исследуют биологические особенности заряженных частиц.Это позволит увидеть последствия повреждений после проникновения их в головной мозг человека. Пока данное направление почти не изучено и есть много разработок защитных средств, включая киборгизацию. Потому специалисты собираются проводить дальнейшие работы на МКС и рассмотреть возможности программы “Бион”.