Ученые: Во время полета на Луну радиация может причинить вред здоровью астронавтов
Российские ученые выяснили, что во время полета на Луну радиация может причинить вред здоровью астронавтов. Потому обучение экипажей будет проходить иначе, чем на МКС, но с соблюдением всех норм.
Результаты опытов заставили экспертов усомниться в возможностях будущих миссий, потому что у членов экипажа из-за такого фактора может возникнуть проблема в работе центральной нервной системы. Также дальнейшая работа астронавтов связана с различными рисками, так что пока ученые исследуют биологические особенности заряженных частиц.
Это позволит увидеть последствия повреждений после проникновения их в головной мозг человека. Пока данное направление почти не изучено и есть много разработок защитных средств, включая киборгизацию. Потому специалисты собираются проводить дальнейшие работы на МКС и рассмотреть возможности программы “Бион”.
Результаты опытов заставили экспертов усомниться в возможностях будущих миссий, потому что у членов экипажа из-за такого фактора может возникнуть проблема в работе центральной нервной системы. Также дальнейшая работа астронавтов связана с различными рисками, так что пока ученые исследуют биологические особенности заряженных частиц.
Это позволит увидеть последствия повреждений после проникновения их в головной мозг человека. Пока данное направление почти не изучено и есть много разработок защитных средств, включая киборгизацию. Потому специалисты собираются проводить дальнейшие работы на МКС и рассмотреть возможности программы “Бион”.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10