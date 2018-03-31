АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют в России

В России будет разработан ГОСТ для ретромобилей и спорткаров. В частности, Росстандарт уверен в необходимости создать специальный стандарт для винтажных транспортных средств.

Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют в России


По мнению регулятора, в России необходимо разработать стандарт для ретромобилей, что поможет добиться эффективного внедрения специальных госномеров для винтажных автомобилей. К тому же для винтажного транспорта могут разработать особые правила дорожного движения.

Алексей Кулешов — руководитель Росстандарта отмечает, что сейчас спортивные автомобили и ретрокары в России практически не имеют нормативного регулирования. Большинство россиян увлекаются винтажным транспортом, но не могут его полноценно использовать, так как этого не позволяет регламент безопасности РФ. Также в стране не существует норм оценки оригинальности ретромобилей.

По словам Кулешова, данную проблему можно решить, внедрив новые стандарты. Единые правила для спортивных машин и ретрокаров позволят проводить идентификацию подобного транспорта, а также благодаря ГАСТу старым машинам можно будет присваивать особые госномера.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по
Александра Шева влюбилась в новенького участника
Туристы во время посещения Ниагарского водопада
Британская 77-летняя балерина удивила американцев
Организаторы выступления Ольги Бузовой в
Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во
Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным
Ученые: Во время полета на Луну радиация может
Лена Миро назвала Ксению Бородину «чванливой и
Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России
Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют
В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати
Cadillac переносит выход нового флагмана на 2022
Антон Шоки в своем уходе с «Дома-2» винит
Алена Савкина запрещает Илье Яббарову делать
Юлия Ковальчук считает, что танец говорит о
Honda Civic Type R станет ещё мощнее с новым
Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие
В России вносятся изменения в правила выхода на
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Просмотреть все новости