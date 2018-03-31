Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют в России

По мнению регулятора, в России необходимо разработать стандарт для ретромобилей, что поможет добиться эффективного внедрения специальных госномеров для винтажных автомобилей. К тому же для винтажного транспорта могут разработать особые правила дорожного движения.Алексей Кулешов — руководитель Росстандарта отмечает, что сейчас спортивные автомобили и ретрокары в России практически не имеют нормативного регулирования. Большинство россиян увлекаются винтажным транспортом, но не могут его полноценно использовать, так как этого не позволяет регламент безопасности РФ. Также в стране не существует норм оценки оригинальности ретромобилей.По словам Кулешова, данную проблему можно решить, внедрив новые стандарты. Единые правила для спортивных машин и ретрокаров позволят проводить идентификацию подобного транспорта, а также благодаря ГАСТу старым машинам можно будет присваивать особые госномера.