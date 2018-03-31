Cadillac переносит выход нового флагмана на 2022 год

По словам топ-менеджера, в настоящее время инженеры бренда сосредоточили своё внимание на других моделях бренда. Сегодня главной целью премиальной американской компании является стратегия по завоеванию авторынка.Согласно представленной стратегии, компания Cadillac намерена в период с 2018 по 2022 годы выпускать каждые полгода новый автомобиль. В частности, в ближайшем будущем ожидается новая модель Cadillac Escalade, кроссовер и три автомобиля в кузове седан.К тому же в 2021 году Cadillac планирует начать создание полностью электрических машин, это тоже входит в стратегию бренда. Именно по этим причинам разработка нового флагмана переносится.