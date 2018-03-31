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Honda Civic Type R станет ещё мощнее с новым тюнинг-пакетом

«Заряженная» модификация Honda Civic Type R получила пакет доработок от тюнеров Hondata, став ещё более производительной. Стоимость пакета повышения мощности составляет 695 долларов.

Honda Civic Type R станет ещё мощнее с новым тюнинг-пакетом


Стоит отметить, что Honda Civic Type R сам по себе является быстрым автомобилем, под его капотом установлен бензиновый двигатель, генерирующий 306 лошадиных сил. Но тюнерам этого показалось недостаточно и они решили сделать автомобиль более производительным.

После ряда доработок двигатель Honda Civic Type R на бензине с октановым числом 91 сможет выдавать на 24 «лошади» больше. В результате его общая производительность составит 339 лошадиных сил при крутящем моменте 448 Нм. А в случае применения бензина АИ-93 мощность автомобиля увеличится на 47 «лошадей», тогда он сможет выдавать 350 лошадиных сил при крутящем моменте 493 Нм.

Стоит напомнить, что десятое поколение автомобиля Honda Civic вышло на рынок два года назад. Владельцам данной модели уже доступен специальный тюнинг-пакет, который можно заказать на официальном сайте Hondata.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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