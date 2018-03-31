В России вносятся изменения в правила выхода на больничный

Так, Минздрав России подготовил ряд изменений в приказ от 2011 года. Согласно им поменяется порядок выдачи больничных листов. Правда, эти изменения коснуться только тех, кто уходит на больничный, чтобы ухаживать за больным ребенком. По новым правилам в этом случае будут оплачиваться все «больничные» дни, а не только 60 дней в году.Кроме этого, сняты лимиты на количество дней в году для ухода за ребенком до 7-летнего возраста, а также за детьми-инвалидами.Также для получения больничного листа теперь увеличен возраст ребенка с ВИЧ-инфекцией, поствакцинальными осложнениями и злокачественными новообразованиями. Если раньше их возраст ограничивался 15 годами, то теперь лист нетрудоспособности можно взять до исполнения ребенку 18 лет.