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В России вносятся изменения в правила выхода на больничный

Правила, по которым российский гражданин сможет выйти на больничный, в скором будущем изменятся.
В России вносятся изменения в правила выхода на больничный


Так, Минздрав России подготовил ряд изменений в приказ от 2011 года. Согласно им поменяется порядок выдачи больничных листов. Правда, эти изменения коснуться только тех, кто уходит на больничный, чтобы ухаживать за больным ребенком. По новым правилам в этом случае будут оплачиваться все «больничные» дни, а не только 60 дней в году.

Кроме этого, сняты лимиты на количество дней в году для ухода за ребенком до 7-летнего возраста, а также за детьми-инвалидами.

Также для получения больничного листа теперь увеличен возраст ребенка с ВИЧ-инфекцией, поствакцинальными осложнениями и злокачественными новообразованиями. Если раньше их возраст ограничивался 15 годами, то теперь лист нетрудоспособности можно взять до исполнения ребенку 18 лет.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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