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Ученые рассказали, почему вредно часто посещать кафе и рестораны

Группа специалистов из Университета Джорджа Вашингтона научно объяснила, почему частое посещение кафе и ресторанов опасно для здоровья.
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать кафе и рестораны


По мнению исследователей, частые гости предприятий общепита более других людей подвергаются воздействию вредных химических веществ: еда, которую приготовили не дома, может содержать большее количество фталатов. А фталаты, в свою очередь, приводят к нарушению гормонального баланса, что ведет к различным болезням.

Эту гипотезу ученые подтвердили опытным путем, исследовав более 10 000 человек. Их просили рассказать, где они ели за прошедшие сутки. Как оказалось, более 60% «подопытных» ели в кафе или ресторане. После этого ученые сравнивали взаимосвязь между процентным содержанием в их организмах химических веществ и месте их питания. У тех, кто принимал пищу не дома, в организме было на 35% фталатов больше, чем у «домашних» людей. При этом большему воздействия фталатов подвержены подростки.

Кроме того, сэндвичи, чизбургеры увеличивали количество фталатов, только если они приобретались в местах общепита.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:10
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