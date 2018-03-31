Ученые рассказали, почему вредно часто посещать кафе и рестораны

По мнению исследователей, частые гости предприятий общепита более других людей подвергаются воздействию вредных химических веществ: еда, которую приготовили не дома, может содержать большее количество фталатов. А фталаты, в свою очередь, приводят к нарушению гормонального баланса, что ведет к различным болезням.Эту гипотезу ученые подтвердили опытным путем, исследовав более 10 000 человек. Их просили рассказать, где они ели за прошедшие сутки. Как оказалось, более 60% «подопытных» ели в кафе или ресторане. После этого ученые сравнивали взаимосвязь между процентным содержанием в их организмах химических веществ и месте их питания. У тех, кто принимал пищу не дома, в организме было на 35% фталатов больше, чем у «домашних» людей. При этом большему воздействия фталатов подвержены подростки.Кроме того, сэндвичи, чизбургеры увеличивали количество фталатов, только если они приобретались в местах общепита.