Фанаты возмущены тем, что Анастасия Заворотнюк стала похожа на Надежду Бабкину

При этом фанаты не считают, что звезда российского кинематографа постарела. По их мнению, знаменитая брюнетка даже сделала себе уколы красоты, так как её кожа сала выглядеть боле сглаженной. По словам фолловеров, совершенно очевидно, что Анастасия сильно поменялась.Впрочем, почитателям не очень-то понравилось, что они совсем перестали узнавать своего кумира, однако самые преданные поклонники готовы восхищаться Заворотнюк в любом случае.