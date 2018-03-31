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Фанаты возмущены тем, что Анастасия Заворотнюк стала похожа на Надежду Бабкину

Анастасия Заворотнюк разместила несколько новых снимков в Instagram и поразила поклонников, решивших, что 46-летняя актриса чересчур похожа на 68-летнюю артистку Надежду Бабкину.

При этом фанаты не считают, что звезда российского кинематографа постарела. По их мнению, знаменитая брюнетка даже сделала себе уколы красоты, так как её кожа сала выглядеть боле сглаженной. По словам фолловеров, совершенно очевидно, что Анастасия сильно поменялась.

Фанаты возмущены тем, что Анастасия Заворотнюк стала похожа на Надежду Бабкину

Впрочем, почитателям не очень-то понравилось, что они совсем перестали узнавать своего кумира, однако самые преданные поклонники готовы восхищаться Заворотнюк в любом случае.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 01:55
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