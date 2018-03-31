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Аспирин признан опасным для здоровья и неэффективным

Аспирин был признан опасным для здоровья человека препаратом, могущим вызывать кровотечения.
Аспирин признан опасным для здоровья и неэффективным


В ходе проведенных исследований выяснилось, что знакомое с детства лекарство примерно для каждого третьего россиянина бывает неэффективным. Другими словами, 30% жителей России носят в себе как минимум один генетический маркер, наличие которого делает аспирин бесполезным, по крайней мере, в рекомендованных дозах. По другим выводам эксперимента оказалось, что 15% соотечественников являются носителями мутации, увеличивающей риск кровотечений при приеме этого препарата.

В масштабных исследованиях приняли участие 1887 мужчин и женщин. Последних было на 4% меньше, чем первых. Возраст экспериментальной группы колебался в промежутке 20-45 лет. Для определения маркеров эксперты брали образец слюны и выделяли из него ДНК.

Ранее американские ученые в результате исследования определили, что у 99% пациентов больницы были мутации, которые влияют на выбор лекарств.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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