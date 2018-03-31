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Анжелика Варум не отказывалась петь "Зимнюю вишню" из-за трагедии в Кемерово

Официальные представители поп-звезды Анжелики Варум на днях опровергли слухи о её отказе исполнять знаменитый хит «Зимняя вишня» в ходе очередного выступления.

Несколько дней назад в средствах массовой информации стали писать, что прославленная артистка неожиданно убрала легендарную мелодию, датированную 1996 годом, из своей программы концертного вида.

Анжелика Варум не отказывалась петь "Зимнюю вишню" из-за трагедии в Кемерово

Было также отмечено, что такое решение Варум приняла из-за недавней трагедии в Кемерово, случившейся в торгово-развлекательном комплексе. Сотрудница певицы, в частности, Наталья Николенко, являющаяся пресс-секретарём, заявила, что песня остаётся в программе до сих пор и убрать её оттуда никто не собирается.

Прежде стало известно и о том, что прибыль от выступления в Иркутске Варум и Леонид Агутин намерены отдать семьям, оставшимся без родных из-за пожара, жертвами которого стали больше 60 человек.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 01:21
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