Анжелика Варум не отказывалась петь "Зимнюю вишню" из-за трагедии в Кемерово

Несколько дней назад в средствах массовой информации стали писать, что прославленная артистка неожиданно убрала легендарную мелодию, датированную 1996 годом, из своей программы концертного вида.Было также отмечено, что такое решение Варум приняла из-за недавней трагедии в Кемерово, случившейся в торгово-развлекательном комплексе. Сотрудница певицы, в частности, Наталья Николенко, являющаяся пресс-секретарём, заявила, что песня остаётся в программе до сих пор и убрать её оттуда никто не собирается.Прежде стало известно и о том, что прибыль от выступления в Иркутске Варум и Леонид Агутин намерены отдать семьям, оставшимся без родных из-за пожара, жертвами которого стали больше 60 человек.