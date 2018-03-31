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Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada

Судя по опубликованному в Instagram фото, у Андрея Свиридова было лобовое столкновение с автомобилями Mercedes и Lada.
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada


Белорусский актер, известный по «Универу» и другим сериалам, недавно выложил в своем аккаунте окровавленный снимок. На нем он крупным планом, а на окровавленном лбу отпечатались логотипы автомобильных марок Mercedes и Lada.

Подписал свое фото актер как «Народное творчество!» с хэштегами кино, грим, юмор. Однако нашлись обеспокоенные подписчики, кто всерьез стал опасаться за здоровье актера и сочувствовать ему.

Но большинство комментаторов, учитывая комплекцию Андрея, ответила под стать автору снимка: «Руль наверное в двигатель зашёл...», «Руль не сломал?», «На пешеходном переходе столкнулись пешеход и Лада Гранда! Гранда восстановлению не подлежит, водитель в скифе)».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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