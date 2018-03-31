Натали расскажет о своих трагических историях в программе «Секрет на миллион»
Исполнительница песен Натали намерена прийти на ток-шоу «Секрет на миллион», которое ведёт Лера Кудрявцева, чтобы поведать о том, как она смогла сохранить прекрасные отношения с супругом на целых 25 лет, а также рассказать о трагической ситуации, случившейся с близким для неё мужчиной.
Поп-звезда огласит причины, по которым молодой человек, влюбившийся в неё, угодил за решётку. Кроме того, Натали не станет скрывать от общественности, что когда-то она потеряла ребёнка, который мог бы стать первенцем. Доктора тогда сообщили, что больше у неё не будет возможности стать матерью.
В данный момент у Натали есть трое сыновей, за которых популярная блондинка каждый день благодарит Господа. Причём к няням и домработницам певица никогда за помощью не обращается по определённым причинам, и об этом она тоже расскажет Лере.
Вспомнит исполнительница и о своём великолепном старте музыкальной карьеры, а также о том, как ей пришлось отправиться в Москву, оставив Дзержинск, где она преподавала в начальных классах.
Во рамках откровенной беседы с Кудрявцевой Натали даст ответ и на вопрос о хирургии пластической направленности, к которой у неё прохладное отношение.
Поп-звезда огласит причины, по которым молодой человек, влюбившийся в неё, угодил за решётку. Кроме того, Натали не станет скрывать от общественности, что когда-то она потеряла ребёнка, который мог бы стать первенцем. Доктора тогда сообщили, что больше у неё не будет возможности стать матерью.
В данный момент у Натали есть трое сыновей, за которых популярная блондинка каждый день благодарит Господа. Причём к няням и домработницам певица никогда за помощью не обращается по определённым причинам, и об этом она тоже расскажет Лере.
Вспомнит исполнительница и о своём великолепном старте музыкальной карьеры, а также о том, как ей пришлось отправиться в Москву, оставив Дзержинск, где она преподавала в начальных классах.
Во рамках откровенной беседы с Кудрявцевой Натали даст ответ и на вопрос о хирургии пластической направленности, к которой у неё прохладное отношение.