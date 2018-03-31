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Линдси Лохан проиграла суд GTA

Тяжба между звездой "Ловушки для родителей" Линдси Лохан и представителями Rockstar продолжается, однако теперь актриса, кажется, далека от успеха в этом противостоянии, поскольку судья занял сторону игровой компании.

Впрочем, потерявшая былую популярность красотка из Голливуда не собирается сдаваться и хочет продолжить судиться в Нью-Йорке, неустанно повторяя, что фирма нечестным образом употребила её лик в последней версии прославленного симулятора GTA.

Линдси Лохан проиграла суд GTA

Судья, в свою очередь, отказались обвинять дизайнеров, посчитав, что ничего противозаконного с их стороны не было сделано. Как известно, Линдси имеет внешность, которая хорошо растиражирована, в связи с чем лицо этой знаменитости нельзя где-то использовать без её ведома.

Но в случае с GTA V нельзя отметить никаких нарушений, потому что имеется прецедентный судебный вердикт от 1948 года по легендарному делу Уолта Диснея против всех американцев. По закону, нельзя применять юрисдикцию на работы художника, поэта или писателя, поскольку такое ограничение является прямым нарушением права человека на жизнь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 00:46
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