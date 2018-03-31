Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
Арнольду Шварценеггеру пришлось произвести срочную операцию на открытом сердце. Процесс продолжался на протяжении нескольких часов.
Актеру и экс-губернатору Калифорнии в Лос-Анджелеском медцентре хирурги должны были заменить клапан катерера. При проведении оперативного вмешательства возникли непредвиденные проблемы, из-за которых 70-летнему «Терминатору» решено было прооперировать открытое сердце. Сейчас артист находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.
20 лет назад актер уже пережил операцию на сердце: тогда ему провели замену клапана аорты.
Актеру и экс-губернатору Калифорнии в Лос-Анджелеском медцентре хирурги должны были заменить клапан катерера. При проведении оперативного вмешательства возникли непредвиденные проблемы, из-за которых 70-летнему «Терминатору» решено было прооперировать открытое сердце. Сейчас артист находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.
20 лет назад актер уже пережил операцию на сердце: тогда ему провели замену клапана аорты.