Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за нарушение режима водителей

На заседании Кабинет министров рассмотрел поправки в КоАП, в результате принятия которых усилится надзор за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Как верно заметил Дмитрий Медведев, прецеденты, когда водитель по физиологическому состоянию не готов ехать, засыпает за рулем – не редкость. В подобных ситуациях он просто не в состоянии адекватно реагировать на обстановку на дороге. И таким образом такой водитель опасен и для себя самого, и для пассажиров, и для пешеходов.По закону должны устанавливаться для водителей графики работы за рулем, но часто работодатели принуждают наемных работников трудиться вне режима. А отвечает за это – сам водитель. После принятых поправок к ответственности можно будет привлечь и работодателей, в том числе и должностных лиц. В зависимости от субъекта и характера админнарушения будут и размеры штрафов.