В macOS появилась поддержка внешних видеокарт

Чтобы подключить внешний ускоритель графики к своему компьютеру, необходимо использовать разъем Thunderbolt 3 и скоростной кабель. Специалисты отмечают, что данная конфигурация позволит заметно повысить качество предоставляемой графики, а также производительность аппаратной платформы при работе с очень ресурсозатратными приложениями.Данная опция отлично подойдет для разработчиков различных игр, создателей видео и других специалистов, которым необходима производительная графическая система. Также этот метод можно будет применить во время работы с технологией виртуальной реальности.Несмотря на это, есть один нюанс. Подобная возможность появиться только в MacBook Pro 2016 года выпуска и моложе. Что касается iMac и iMac Pro, то здесь опция будет доступна для моделей 2017 года и моложе. Также рекомендуется использовать видеокарты AMD Radeon.