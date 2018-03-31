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В macOS появилась поддержка внешних видеокарт

Стало известно, что разработчики компании Apple внедрили в операционную систему macOS High Sierra 10.13.4 программный код, который позволит пользователям подключать к своим устройствам внешние видеокарты. Данную опцию обещали внедрить еще в прошлом году.

В macOS появилась поддержка внешних видеокарт


Чтобы подключить внешний ускоритель графики к своему компьютеру, необходимо использовать разъем Thunderbolt 3 и скоростной кабель. Специалисты отмечают, что данная конфигурация позволит заметно повысить качество предоставляемой графики, а также производительность аппаратной платформы при работе с очень ресурсозатратными приложениями.

Данная опция отлично подойдет для разработчиков различных игр, создателей видео и других специалистов, которым необходима производительная графическая система. Также этот метод можно будет применить во время работы с технологией виртуальной реальности.

Несмотря на это, есть один нюанс. Подобная возможность появиться только в MacBook Pro 2016 года выпуска и моложе. Что касается iMac и iMac Pro, то здесь опция будет доступна для моделей 2017 года и моложе. Также рекомендуется использовать видеокарты AMD Radeon.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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