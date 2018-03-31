Декларация президента Порошенко за 2017-й: получено более $615 тысяч доходов
Президент Украины Пётр Порошенко отчитался о своём имущественном положении. Глава страны за 2017 год получил доходы в размере 16,3 миллиона гривен (более 615 000 долларов). Таким образом, за минувший год доходы Порошенко увеличились на 115 000 долларов.
Согласно заполненной декларации президента Украины Петра Порошенко, его доходы за истекший год существенно выросли. В 2017-м глава государства заработал более 615 000 «вечнозелёных», а в 2016-м – на 115 тысяч долларов меньше. Львиную часть дохода Порошенко составили проценты по депозитам (15,7 миллионов гривен), что же касаемо президентской зарплаты, то Пётр Алексеевич заработал в 2017-м около 336 000 гривен (все 336 тысяч грн президент перечислил на благотворительность).
Также из декларации Порошенко следует, что президент Украины по-прежнему владеет домом и квартирами в разных городах страны (Киеве, Одессе, Виннице) и коллекцией высокохудожественных произведений искусства (раритетный рояль, скульптуры, полона «старых мастеров» и художников 19-го и 20-го века). Только ценных живописных полотен в коллекции президента Украины насчитывается более восьмидесяти единиц!
Согласно заполненной декларации президента Украины Петра Порошенко, его доходы за истекший год существенно выросли. В 2017-м глава государства заработал более 615 000 «вечнозелёных», а в 2016-м – на 115 тысяч долларов меньше. Львиную часть дохода Порошенко составили проценты по депозитам (15,7 миллионов гривен), что же касаемо президентской зарплаты, то Пётр Алексеевич заработал в 2017-м около 336 000 гривен (все 336 тысяч грн президент перечислил на благотворительность).
Также из декларации Порошенко следует, что президент Украины по-прежнему владеет домом и квартирами в разных городах страны (Киеве, Одессе, Виннице) и коллекцией высокохудожественных произведений искусства (раритетный рояль, скульптуры, полона «старых мастеров» и художников 19-го и 20-го века). Только ценных живописных полотен в коллекции президента Украины насчитывается более восьмидесяти единиц!
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 10:20