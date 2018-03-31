Декларация президента Порошенко за 2017-й: получено более $615 тысяч доходов

Согласно заполненной декларации президента Украины Петра Порошенко, его доходы за истекший год существенно выросли. В 2017-м глава государства заработал более 615 000 «вечнозелёных», а в 2016-м – на 115 тысяч долларов меньше. Львиную часть дохода Порошенко составили проценты по депозитам (15,7 миллионов гривен), что же касаемо президентской зарплаты, то Пётр Алексеевич заработал в 2017-м около 336 000 гривен (все 336 тысяч грн президент перечислил на благотворительность).Также из декларации Порошенко следует, что президент Украины по-прежнему владеет домом и квартирами в разных городах страны (Киеве, Одессе, Виннице) и коллекцией высокохудожественных произведений искусства (раритетный рояль, скульптуры, полона «старых мастеров» и художников 19-го и 20-го века). Только ценных живописных полотен в коллекции президента Украины насчитывается более восьмидесяти единиц!