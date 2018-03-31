АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Декларация президента Порошенко за 2017-й: получено более $615 тысяч доходов

Президент Украины Пётр Порошенко отчитался о своём имущественном положении. Глава страны за 2017 год получил доходы в размере 16,3 миллиона гривен (более 615 000 долларов). Таким образом, за минувший год доходы Порошенко увеличились на 115 000 долларов.

Декларация президента Порошенко за 2017-й: получено более $615 тысяч доходов


Согласно заполненной декларации президента Украины Петра Порошенко, его доходы за истекший год существенно выросли. В 2017-м глава государства заработал более 615 000 «вечнозелёных», а в 2016-м – на 115 тысяч долларов меньше. Львиную часть дохода Порошенко составили проценты по депозитам (15,7 миллионов гривен), что же касаемо президентской зарплаты, то Пётр Алексеевич заработал в 2017-м около 336 000 гривен (все 336 тысяч грн президент перечислил на благотворительность).

Также из декларации Порошенко следует, что президент Украины по-прежнему владеет домом и квартирами в разных городах страны (Киеве, Одессе, Виннице) и коллекцией высокохудожественных произведений искусства (раритетный рояль, скульптуры, полона «старых мастеров» и художников 19-го и 20-го века). Только ценных живописных полотен в коллекции президента Украины насчитывается более восьмидесяти единиц!
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / В мире / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Декларация президента Порошенко за 2017-й:
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии
Либерж Кпадону начала активную подготовку к лету
Huawei получила патент на конструкцию складного
Вербное воскресенье: Традиции и обычаи праздника
Жена звезды «Легенды № 17» подала на развод не
Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами
Ученые: система образования дискриминирует "сов"
Ученые: Найдены доказательства строительства
У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия
Молочные коктейли становятся виновниками развития
Аспирин признан опасным для здоровья и
На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге
Ксения Собчак защитила российского дизайнера от
Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин
Канделаки считает, что гимнастический диск не
На шоу "Холостяк" одна из участниц переспала с
Столичные власти модернизируют систему пожарной
Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых
Просмотреть все новости