Huawei получила патент на конструкцию складного смартфона

Согласно чертежам, если разложить конструкцию, то можно получить полноценный планшет, а в сложенном состоянии устройство больше похоже на книжку. Также стоит отметить, что с виду разработка очень напоминает Microsoft Surface и Microsoft Book. В девайсе установлен только один дисплей, который складывается вместе с корпусом.Напомним, что ранее представители Huawei уже затрагивали тему разработки нового смартфона. Тогда была упомянута именно складная конструкция.