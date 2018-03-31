Huawei получила патент на конструкцию складного смартфона
Китайская компания Huawei оформила патент на новую конструкцию смартфона. Отмечается, что представители Всемирной организации интеллектуальной собственности выдали документы на складную конструкцию и теперь китайцы могут начать разрабатывать на основе этой технологии новую модель мобильного устройства.
Согласно чертежам, если разложить конструкцию, то можно получить полноценный планшет, а в сложенном состоянии устройство больше похоже на книжку. Также стоит отметить, что с виду разработка очень напоминает Microsoft Surface и Microsoft Book. В девайсе установлен только один дисплей, который складывается вместе с корпусом.
Напомним, что ранее представители Huawei уже затрагивали тему разработки нового смартфона. Тогда была упомянута именно складная конструкция.
Согласно чертежам, если разложить конструкцию, то можно получить полноценный планшет, а в сложенном состоянии устройство больше похоже на книжку. Также стоит отметить, что с виду разработка очень напоминает Microsoft Surface и Microsoft Book. В девайсе установлен только один дисплей, который складывается вместе с корпусом.
Напомним, что ранее представители Huawei уже затрагивали тему разработки нового смартфона. Тогда была упомянута именно складная конструкция.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10