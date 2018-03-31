Столичные власти модернизируют систему пожарной безопасности в московских школах

Пресс-служба департамента образования города Москва разъясняет, какие шаги предпринимаются столичной властью для предотвращения гибели школьников во время пожаров. Так, во всех московских школах у дверей эвакуационных выходов будет установлена кнопка электромагнитного замка. Чтобы сделать кнопку заметной, она монтируется в корпусе пожарной сигнализации, под кнопкой – надпись: «При пожаре открой крышку, нажми кнопку».При ЧП любой работник учебного учреждения сможет, подняв крышку, нажать кнопку, после чего дверь разблокируется. Предусмотрена ситуация, при которой в здании школы отключится подача электроэнергии: тогда замок аварийной двери откроется автоматически.Систему противопожарной безопасности в московских учебных заведениях решили модернизировать в ходе селекторного совещания с директорами школ. Данная инициатива оказалась связана с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсшим жизни 41 ребёнка