Президенту Путину рассказали об импортозамещении в транспортировке нефти

Российской компании «Транснефть» исполнилось 25 лет. Для прояснения ситуации в сфере транспортировки нефти была запланирована встреча между президентом РФ и главой «Транснефти». Беседа началась с обоюдных поздравлений: Путин вспомнил о 25-летнем юбилее компании, а Токарев поздравил президента России с переизбранием. Далее речь пошла об импортозамещении.Николай Токарев напомнил, что в отрасли начался переход на преимущественно отечественную комплектацию ещё в 2008-2009 годах, то есть, задолго до введения санкций. Конечно, наложенные санкции ускорили работу над проблемой локализации в РФ необходимой для компании продукции. Господин Токарев заметил, что в этом направлении достигнут существенный прогресс: в 2018-м в России производится 93% необходимого оборудования, к 2020-му будет производиться 97 процентов!В завершение диалога Владимир Путин поинтересовался зарплатой работников 115-тысяного коллектива «Транснефти». Токарев сообщил, что в средней России сотрудники компании получают заработную плату чуть ниже 90 000 рублей, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – свыше 100 тысяч.