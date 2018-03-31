Президенту Путину рассказали об импортозамещении в транспортировке нефти
Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Николаем Токаревым, председателем правления «Транснефти». Токарев сообщил главе России о том, что компания достигла больших успехов в импортозамещении. Сейчас на территории РФ производится почти 93 % оборудования для нужд компании, а через два года эта цифра достигнет 97 процентов.
Российской компании «Транснефть» исполнилось 25 лет. Для прояснения ситуации в сфере транспортировки нефти была запланирована встреча между президентом РФ и главой «Транснефти». Беседа началась с обоюдных поздравлений: Путин вспомнил о 25-летнем юбилее компании, а Токарев поздравил президента России с переизбранием. Далее речь пошла об импортозамещении.
Николай Токарев напомнил, что в отрасли начался переход на преимущественно отечественную комплектацию ещё в 2008-2009 годах, то есть, задолго до введения санкций. Конечно, наложенные санкции ускорили работу над проблемой локализации в РФ необходимой для компании продукции. Господин Токарев заметил, что в этом направлении достигнут существенный прогресс: в 2018-м в России производится 93% необходимого оборудования, к 2020-му будет производиться 97 процентов!
В завершение диалога Владимир Путин поинтересовался зарплатой работников 115-тысяного коллектива «Транснефти». Токарев сообщил, что в средней России сотрудники компании получают заработную плату чуть ниже 90 000 рублей, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – свыше 100 тысяч.
Российской компании «Транснефть» исполнилось 25 лет. Для прояснения ситуации в сфере транспортировки нефти была запланирована встреча между президентом РФ и главой «Транснефти». Беседа началась с обоюдных поздравлений: Путин вспомнил о 25-летнем юбилее компании, а Токарев поздравил президента России с переизбранием. Далее речь пошла об импортозамещении.
Николай Токарев напомнил, что в отрасли начался переход на преимущественно отечественную комплектацию ещё в 2008-2009 годах, то есть, задолго до введения санкций. Конечно, наложенные санкции ускорили работу над проблемой локализации в РФ необходимой для компании продукции. Господин Токарев заметил, что в этом направлении достигнут существенный прогресс: в 2018-м в России производится 93% необходимого оборудования, к 2020-му будет производиться 97 процентов!
В завершение диалога Владимир Путин поинтересовался зарплатой работников 115-тысяного коллектива «Транснефти». Токарев сообщил, что в средней России сотрудники компании получают заработную плату чуть ниже 90 000 рублей, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – свыше 100 тысяч.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:10