Instagram разрешил пользователям добавлять гифки в Stories

Популярный среди пользователей формат графических изображений GIF вновь доступен тем, кто предпочитает Instagram другим соцсетям. Юзерам возобновлена возможность выражать своё отношение к посту посредством фотографии с анимированными смайликами. Скандал, разгоревшийся 12 марта, из-за изображения обезьяны, крутившей барабан с числами и подписью «счётчик смертей от преступлений нигеров», улажен.Пользователям принесены официальные извинения за расистский инцидент от имени компании Giphy, отвечающей за хранение анимационных картинок. Отныне любое изображение, прежде чем оно станет доступным, будет проверяться четырежды, - пообещали представители компании.Добавим, что поддержку GIF вернул только Instagram, что же касательно Snapchat (запустившего для своих пользователей данную возможность в феврале 2018-го), то это мобильное приложение пока не возвращает гифки обратно в свой сервис.