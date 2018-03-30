Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть мошенничеством

«Как и при высадке «Аполлона» на Луне, человеческая миссия на Марс будет вдохновлять поколения полагать, что все возможно, все может быть достигнуто», - сказали в компании. Однако новое исследование Inverse показывает, что высокие амбиции Марса могут скрывать прямую аферу.Независимые ученые пришли к выводу, что планы компании неосуществимы, у участников появились обвинения в том, что проект представляет собой схему продажи товаров, и их пресловутые публичные дебаты со студентами Массачусетского технологического института портили имидж топ-менеджеров компании перед массовой аудиторией.Это не остановило разработчиков «Марс-1» от объявления планов по созданию плавающих городов на Венере или одной из лун Юпитера, отчасти потому, что есть люди, которые все еще хотят верить в компанию и ее миссию. Это может скоро измениться - Inverse достал новую информацию о Марсе, который может стать последним гвоздем в гробу.Исследование финансов «Марс-1» показывает, что компания находится в огромных долгах и попыталась сорвать слияние с мобильной компанией под названием InFin, чтобы собрать средства, однако им это не удалось.По словам Брента Боса, претендента проекта «Марс-1» и физика в Центре космических полетов имени Годдарда NASA: «Они действовали так, как будто у них был строгий процесс, однако на протяжении стольких лет они ничего не сделали, но продолжают действовать так, как будто это реально. Но это все-таки сумасшедшая идея. У них нет людей, которые знают, что делают».