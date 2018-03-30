АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть мошенничеством

Когда «Марс-1» был основан Бас Лансдорпом и Арно Уэйдерс в 2011 году, его заявленная цель состояла в том, чтобы создать человеческую колонию на Марсе, используя как можно больше существующих технологий. Однако эксперты не разделяют подобных амбиций, так как считают проект невыполнимым.

Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть мошенничеством


«Как и при высадке «Аполлона» на Луне, человеческая миссия на Марс будет вдохновлять поколения полагать, что все возможно, все может быть достигнуто», - сказали в компании. Однако новое исследование Inverse показывает, что высокие амбиции Марса могут скрывать прямую аферу.

Независимые ученые пришли к выводу, что планы компании неосуществимы, у участников появились обвинения в том, что проект представляет собой схему продажи товаров, и их пресловутые публичные дебаты со студентами Массачусетского технологического института портили имидж топ-менеджеров компании перед массовой аудиторией.

Это не остановило разработчиков «Марс-1» от объявления планов по созданию плавающих городов на Венере или одной из лун Юпитера, отчасти потому, что есть люди, которые все еще хотят верить в компанию и ее миссию. Это может скоро измениться - Inverse достал новую информацию о Марсе, который может стать последним гвоздем в гробу.

Исследование финансов «Марс-1» показывает, что компания находится в огромных долгах и попыталась сорвать слияние с мобильной компанией под названием InFin, чтобы собрать средства, однако им это не удалось.

По словам Брента Боса, претендента проекта «Марс-1» и физика в Центре космических полетов имени Годдарда NASA: «Они действовали так, как будто у них был строгий процесс, однако на протяжении стольких лет они ничего не сделали, но продолжают действовать так, как будто это реально. Но это все-таки сумасшедшая идея. У них нет людей, которые знают, что делают».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская 172-килограммовая девочка стала
В Милане презентован новый китайский кроссовер
Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических
В Таиланде молодая девушка умерла во время
В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50
В Австралии при падении воздушного шара
В Ульяновской области женщина помогла любовнику
В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного
В Челябинске во время родов умерла молодая
Иосиф Кобзон оказался в центре скандала из-за
Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем
Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за
Российские учёные: Радиационное облучение не
На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря
В США на берег флоридского пляжа выбросило
Ученые смоделировали зимний сезон на Марсе
Астронавты NASA окончили установку оборудования
Жителей Ленобласти удивило появление светящегося
Илон Маск сообщил об успешном испытании двигателя
Зловещая планета Нибиру снова появилась на
Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной
Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть
Microsoft покидает глава подразделения Windows
В Германии полицейские задержали автобус с детьми
Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу
Российские учёные установили кристаллическую
ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать
Голубая луна в этом году станет главным
Google внедрила возможности Android в Wear OS
Просмотреть все новости