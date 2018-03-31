Nissan отзывает в РФ автомобили Infiniti Q30 и QX30

Данная информация передана представителями Росстандарта. В сообщении отмечается, что причиной отзыва в данном случае является конструктивная особенность автомобильной рулевой колонки, которая не имеет другого соединения с ''массой'', помимо спирального кабеля. При повреждении спирального кабеля происходит включение визуального сигнализатора неисправности подушки безопасности.Представители Росстандарта отмечают, что в ряде исключительных случаев может случиться разряд статического электричества непосредственно через электрические цепи подушек безопасности в транспортном средстве. Это может вести к непреднамеренному срабатыванию подушки безопасности водителя.